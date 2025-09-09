Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Siapa Aktor Intelektual Kerusuhan? Ini Kata Polisi

Selasa, 09 September 2025 – 11:24 WIB
Siapa Aktor Intelektual Kerusuhan? Ini Kata Polisi
Ilustrasi massa berdemonstrasi di depan gerbang Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (29/8). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Polisi masih memburu aktor intelektual kerusuhan dan unjuk rasa yang anarkistis di Jakarta beberapa hari lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya masih terus melakukan pendalaman.

"Upaya-upaya kepolisian terus dilakukan, pengejaran atau perburuan terhadap aktor utama di balik kerusuhan yang terjadi. Ini masih terus dilakukan," ujarnya, Senin.

Selain aktor intelektual, pihaknya juga terus memburu para pelaku yang melakukan aksi kekerasan serta tindakan anarkistis.

"Jadi, komitmen Polda Metro Jaya untuk terus memburu para pelaku yang melakukan aksi kekerasan, tindakan anarkis yang menyebabkan terjadi kerusuhan itu, terus diburu," kata Ade Ary.

Terkait jumlah tersangka yang diamankan, Ade Ary mengatakan kepolisian masih terus melakukan pendalaman.

"Menindaklanjuti arahan dari instruksi Presiden dan Kapolri untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, untuk memberikan rasa aman. Maka upaya upaya Kepolisian terus dilakukan," katanya.

Dia menyatakan penyidik masih malakukan pendalaman. "Mohon waktu, tim masih bekerja," katanya.

Unjuk rasa atau demo di Jakarta beberapa hari lalu berujung pada aksi anarkistis.

