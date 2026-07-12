Siapa Juara Piala Dunia 2026? Ini Jagoan Luis Figo

jpnn.com, JAKARTA - Legenda tim nasional Portugal Luis Figo melakukan kunjungan ke tanah air untuk mengkampanyekan platform gaming strategi digital berbasis komunitas Higgs Games Island (HGI).

Pada kesempatan itu, dia juga berbicara negara yang bakal jadi Piala Dunia 2026.

Mantan pemain Real Madrid tersebut menjagokan Prancis.

“Mengenai Piala Dunia, saya pikir tim terbaik bagi saya sejauh ini adalah Prancis. Jadi, sejak awal saya katakan bahwa keempat tim ini adalah favorit untuk berada di final. Jadi, sulit untuk mengetahui siapa yang akan menang," kata Figo dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu.

“Tetapi, ketika Anda bermain dengan baik dan Anda memulai kompetisi dengan baik dan Anda konsisten, mungkin itu memberi Anda lebih banyak peluang untuk, mencapai tujuan yaitu menjadi pemenang Piala Dunia," katanya.

Jawara Ballon d'Or tahun 2000 tersebut menilai bahwa Les Blues merupakan tim yang paling potensial untuk menjuarai Piala Dunia 2026.

Meski demikian, Figo tidak menutup kemungkinan bahwa semua tim yang berada di semifinal kali ini memiliki kans besar untuk menjadi juara.

Piala Dunia 2026 kali ini memasuki babak semifinal. Prancis akan bersua Spanyol sedangkan Inggris akan menantang juara bertahan Argentina. (ant/jpnn)