Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Siapa Pelaku yang Letakkan Benda Mirip Bom di GKPS Bandung? Kapolrestabes Jawab Begini

Jumat, 19 Desember 2025 – 14:59 WIB
Siapa Pelaku yang Letakkan Benda Mirip Bom di GKPS Bandung? Kapolrestabes Jawab Begini - JPNN.COM
Tim dari Unit Penjinak Bom (Jibom) Satuan Brimob Polda Jabar saat berjaga di area ditemukannya benda mirip bom di depan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), Kosambi, Kota Bandung, Jumat (18/12/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebuah benda mirip bom di depan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, bikin geger. Polisi telah menurunkan tim untuk menyelidiki pelaku yang meletakkan benda mirip bom tersebut. 

Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono mengatakan situasi di lokasi kejadian telah kembali kondusif setelah dilakukan penanganan oleh tim penjinak bom (Jibom) Brimob Polda Jawa Barat.

“Sehingga kami akan langsung melaksanakan olah tempat kejadian perkara dan mencari tahu siapa yang menaruh barang tersebut,” kata Budi di Bandung, Jumat.

Baca Juga:

Budi menjelaskan, meski benda tersebut dipastikan bukan bahan peledak dan tidak membahayakan masyarakat, pihak kepolisian tetap akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap siapa yang meletakkannya.

“Intinya, setelah ini langsung kami ambil alih karena itu bukan barang yang membahayakan atau diduga bahan peledak,” kata dia.

Ia menegaskan, polisi tidak menemukan adanya bom maupun bahan peledak dalam benda mencurigakan tersebut.

Baca Juga:

“Hasil pemeriksaan tim Jibom Brimob Polda Jabar menunjukkan bahwa benda tersebut merupakan kayu,” katanya.

Terkait kemungkinan jeratan Undang-Undang Terorisme terhadap pelaku, ia menyebut pihaknya belum dapat memastikan dan masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut.

Sebuah benda mirip bom di depan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, bikin geger.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   benda mirip bom  GKPS Bandung  Tim penjinak bom  gegana  Tim Gegana 
BERITA BENDA MIRIP BOM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp