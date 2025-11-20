Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Siapa Pelatih Baru Timnas Indonesia? PSSI Hanya Beri Petunjuk Ini

Kamis, 20 November 2025 – 19:14 WIB
Patrick Kluivert saat masih menjadi Pelatih Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Proses pemilihan pelatih baru Timnas Indonesia memasuki babak yang makin menarik.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji menegaskan PSSI telah mengantongi lima nama calon nakhoda Skuad Garuda.

PSSI Simpan Rapat Nama Calon Pelatih Timnas Indonesia

Namun, federasi belum akan mengumumkan nama-nama yang dimaksud.

Menurut Sumardji, alasan terbesar di balik kerahasiaan tersebut ialah bentuk penghormatan terhadap para pelatih yang masuk dalam radar PSSI.

Sumardji menjelaskan bahwa masing-masing kandidat memiliki pekerjaan yang tidak bisa diganggu oleh isu publik sebelum waktunya.

"Lima nama itu tidak bisa kami buka dulu. Setiap pelatih punya privasi, dan kami harus menghormatinya," ucap Sumardji.

Selain faktor privasi, sebagian nama yang masuk dalam pencarian masih aktif menangani klub atau tim nasional saat ini.

Hal ini membuat PSSI memilih langkah hati-hati agar tidak mengganggu hubungan profesional para kandidat dengan tim yang mereka latih saat ini.

