Siapa Pengeroyok Polisi di Tempat Hiburan Malam Tanjungpinang?

jpnn.com - Pihak Polresta Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) masih menyelidiki kasus dugaan pengeroyokan anggota Polri berinisial G.

Polisi itu menjadi korban pengeroyokan di sebuah tempat hiburan malam (THM) Hangout, Jalan Aisyah Sulaiman, pada Minggu (24/5) dini hari.

Penyelidikan dilakukan setelah korban G yang merupakan anggota Polsek Bukit Bestari, membuat laporan polisi.

"Pelapor adalah anggota Polresta Tanjungpinang, sedangkan terlapor dari manajemen THM Hangout," kata Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang AKP Wamilik Mabel, Jumat (29/5/2026).

Kasat mengatakan dugaan pengeroyokan tersebut terjadi di THM Hangout pada Minggu (24/5), sekitar pukul 03.00 WIB.

Peristiwa berawal dari adanya kesalahpahaman antara pelapor dan terlapor hingga berujung pengeroyokan terhadap anggota Polri berinisial G itu.

Dalam insiden tersebut, pelapor G mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya.

AKP Wamilik menyebut saat ini pihaknya tengah mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk kamera CCTV yang merekam kejadian dugaan pengeroyokan tersebut.