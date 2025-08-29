Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Siapa pun yang Memindahkan 3 Mobil Immanuel Ebenezer, Anda Sedang Dicari KPK!

Jumat, 29 Agustus 2025 – 08:19 WIB
Immanuel Ebenezer. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau siapa pun yang memindahkan tiga mobil dari rumah dinas Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan setelah adanya operasi tangkap tangan terhadap Noel -panggilan Immanuel, untuk segera mengirim atau menyerahkan kendaraan itu kepada KPK.

Pihak lembaga antirasuah itu menduga kerabat Noel lah yang memindahkan tiga mobil itu.

"Itu kemungkinan, secara spontan, kerabatnya atau mungkin juga orang-orangnya memindahkan mobilnya dari tempat atau dari rumahnya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/8) malam.

Asep mengatakan KPK mengimbau pihak tersebut untuk mengantarkan kendaraan-kendaraan itu agar penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan makin terang.

“Kami dari penyidik mengimbau kepada siapa pun, ya, apakah itu kerabat Saudara IEG, atau mungkin pegawainya, atau siapa pun orang dekatnya yang merasa memindahkan kendaraan, agar segera dikirim atau diserahkan kepada kami, diantar ke KPK,” ujarnya.

KPK baru mencari tiga kendaraan tersebut karena mendapatkan fakta adanya pemberian satu kendaraan roda dua kepada Immanuel Ebenezer dari Irvian Bobby Mahendro (IBM).

“Jadi, ketika tim itu mengamankan Saudara IBM, kemudian dilakukan interogasi, nah yang disampaikan pada saat itu secara spontan oleh Saudara IBM, yang mengalir kepada Saudara IEG itu uang Rp 3 miliar kemudian motor Ducati. Jadi, makanya yang kami ambil pada saat itu motornya karena uangnya mungkin sudah digunakan oleh Saudara IEG,” katanya.

Setelah itu, kata dia, KPK menemukan informasi adanya beberapa alat bukti yang belum disita terkait perkara tersebut.

KPK mengimbau pihak tersebut untuk mengantarkan mobil Immanuel Ebenezer itu agar penyidikan makin terang.

