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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Siapa Raja Gol di Piala Dunia 2026? Ada Satu Nama yang Tak Bisa Diremehkan

Kamis, 11 Juni 2026 – 06:52 WIB
Siapa Raja Gol di Piala Dunia 2026? Ada Satu Nama yang Tak Bisa Diremehkan - JPNN.COM
Harry Kane menjadi salah satu kandidat peraih sepatu emas Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Peter Czyborra.

jpnn.com - Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan memperebutkan trofi juara. Ada satu penghargaan individu yang selalu menyita sorotan, yakni sepatu emas untuk pemain paling tajam sepanjang turnamen.

Ajang yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu akan dibuka melalui pertandingan Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca, Jumat (12/6/2026).

Bersamaan dengan dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut, sejumlah penyerang elite juga bersiap memasuki persaingan yang tak kalah sengit.

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Menariknya, sejarah Piala Dunia menunjukkan bahwa gelar pencetak gol terbanyak atau top skor tidak selalu jatuh ke tangan seorang striker.

Pada edisi 2014 misalnya, gelandang Kolombia James Rodriguez tampil sebagai pemain tersubur dengan gelontoran enam gol.

Empat tahun sebelumnya, Wesley Sneijder merasakan status serupa setelah menjadi salah satu pemain dengan koleksi gol terbanyak sepanjang turnamen di Afrika Selatan.

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Saat itu, Sneijder bersanding dengan penyerang-penyerang top seperti Diego Forlan (Uruguay), David Villa (Spanyol), dan Thomas Mulle (Jerman) yang mampu menjaringkan empat gol.

Namun, tren itu berubah dalam dua penyelenggaraan terakhir. Para predator kotak penalti kembali mengambil alih panggung.

Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan memperebutkan trofi juara. Ada satu penghargaan individu yang selalu menyita sorotan, yakni sepatu emas.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Piala Dunia  Harry Kane  Erling Haaland  Kylian Mbappe  jadwal piala dunia 
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