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JPNN.com - Kriminal

Siapa yang Tega Membuang Bayi Ini di Perumahan Grand Wisata

Kamis, 16 Juli 2026 – 02:50 WIB
Siapa yang Tega Membuang Bayi Ini di Perumahan Grand Wisata - JPNN.COM
Bayi perempuan mendapatkan penanganan medis oleh tenaga kesehatan usai ditemukan di sebuah lahan kosong sekitar Perumahan Grand Wisata, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada Selasa (14/7/2026). ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

jpnn.com - Polisi sedang mengusut pelaku pembuangan bayi perempuan yang ditemukan masih hidup di lahan kosong dekat Perumahan Grand Wisata, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Kapolsek Tambun Selatan Polres Metro Bekasi Kompol Wuryanti menyebut penyidik telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap identitas pelaku.

"Kami mulai melakukan penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap identitas pelaku," kata dia, Rabu (15/7/2026).

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Empat saksi telah dimintai keterangan sejak bayi tersebut ditemukan pada Selasa (14/7).

Mereka di antaranya seorang pemulung yang pertama kali menemukan bayi dan sejumlah pedagang di sekitar lokasi.

Walakin, polisi belum memperoleh petunjuk yang mengarah kepada pelaku maupun identitas orang tua bayi tersebut.

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Proses penyelidikan juga terkendala minimnya petunjuk di lokasi kejadian. Area penemuan merupakan lahan kosong yang sepi, tidak dilengkapi kamera pengawas, dan bukan jalur yang ramai dilalui masyarakat.

"Yang jelas kami masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku yang membuang bayi tersebut," ujarnya.

Polisi sedang mengusut pelaku pembuangan bayi perempuan yang ditemukan masih hidup di lahan kosong dekat Perumahan Grand Wisata, Tambun.

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TAGS   Bayi  pembuang bayi  tambun  Bekasi  Perumahan Grand Wisata 
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