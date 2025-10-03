Siapkan 30 UMKM Binaan Hadapi Pasar Global, Pertamina Gelar Pelatihan

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina bersinergi dengan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan Kementerian Perdagangan menggelar Pelatihan Teknik Promosi Produk Ekspor pada 29 September – 1 Oktober 2025 di Gedung PPEJP, Grogol, Jakarta.

PT Pertamina melalui Fungsi SMEPP menyiapkan 30 UMKM binaannya agar siap menembus pasar global.

Sebanyak 30 UMKM binaan Pertamina yang telah lolos kurasi dan siap ekspor mengikuti pelatihan ini.

Mayoritas di antaranya juga akan menjadi peserta Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, salah satu ajang pameran perdagangan terbesar di Asia Tenggara.

“Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN, yang salah satunya berfokus mendorong UMKM naik kelas. Kami berharap peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga semakin siap bersaing di pasar ekspor. PPEJP dan Pertamina memiliki visi yang sama, yakni mendukung UMKM agar berdaya saing dan mampu menembus pasar global,” ujar Sugih Rahmansyah, Kepala PPEJP, di sela pelatihan ekspor, di Gedung PPEJP, Grogol, Jakarta.

Selama tiga hari, para pelaku UMKM mendapatkan materi dari praktisi berpengalaman, mulai dari strategi promosi di pameran dagang internasional, teknik pitching, temu bisnis (business matching), hingga penyusunan kontrak.

Tidak hanya teori, pelatihan juga dilengkapi dengan sesi praktik seperti display produk, presentasi, dan simulasi temu bisnis.

“Pelatihan ini merupakan kesempatan berharga yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya berharap para peserta dapat mengikuti setiap sesi dengan sungguh-sungguh, memahami materi yang diberikan, dan segera menerapkannya dalam pengembangan usaha. Karena pemahaman yang mendalam atas materi ini sangat penting untuk kesiapan UMKM dalam menghadapi pasar global,” tambah Fety, Manager SMEPP Pertamina.