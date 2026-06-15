Siapkan Pelaut Andal, Pertamina Patra Niaga Seleksi 101 Kandidat di 5 Kota

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 101 kandidat pelaut, mengikuti seleksi tulis dan teknis melalui program Beasiswa Calon Pelaut PT Pertamina Patra Niaga.

Seleksi tersebar di lima kota, yakni Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, dari 9-11 Juni 2026, serta diikuti oleh para kandidat yang berasal dari berbagai institusi pendidikan vokasi dan maritim.

Di antaranya Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Surabaya, dan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.

Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga Arif Yunianto mengatakan rangkaian seleksi ini menjadi cermin dari standar profesional yang diterapkan dalam operasional armada kapal energi nasional.

"Menjadi pelaut di armada Pertamina bukan sekadar soal teknis berlayar melainkan akan menghadapi tantangan nyata di lautan yang meembutuhkan pengambilan keputusan cepat di bawah tekanan tinggi dan berlayar di laut internasional yang akan membutuhkan koordinasi lintas negara," ujar Arif.

Salah satu komponen seleksi ialah Tes Kemampuan Bahasa Inggris menggunakan standar TOEIC (Test of English for International Communication) yang mencakup dua aspek utama: Listening; kemampuan memahami percakapan dalam konteks pekerjaan, dan Reading; kemampuan memahami teks bisnis dan dokumen teknis dalam Bahasa Inggris.

Selanjutnya psikotes untuk menilai tiga dimensi utama: kognitif, sikap kerja, dan kepribadian.

Terakhir ialah, tes potensi akademik yang terbagi dalam dua kategori, yakni TPA General dan TPA Teknis.