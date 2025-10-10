Siasat GDP Venture Menebar Soft Power dengan Mengglobalkan Bisnis Entertainment

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan pembangun ventura PT Global Digital Prima atau GDP Venture berupaya menggencarkan upayanya membawa ekonomi kreatif Tanah Air ke tingkat dunia.

Lini bisnis digital Grup Djarum yang mendanai banyak perusahaan rintisan (startup) itu menginginkan film, gim, musik, hingga seni budaya lain karya anak bangsa menjadi soft power untuk menebar pengaruh Indonesia di kancah internasional.

CEO GDP Venture Martin B Hartono menyatakan biasanya soft power muncul dari negara maju dengan ekonomi kuat. Namun, hal itu bukan berarti tak bisa dilakukan negara berkembang.

“India menjadi contoh yang berhasil, mereka dikenal dunia melalui Bollywood-nya. Indonesia juga memiliki potensi serupa dengan kekayaan budayanya yang sangat beragam,” ujar Martin dalam diskusi GDP Power Lunch yang mengangkat tema Membangun Percakapan Global Lewat Entertainment di Jakarta, Rabu (8/10).

GDP Venture pun telah masuk ke berbagai bisnis ekonomi kreatif, misalnya dengan merambah film melalui Visinema. Production house atau PH yang didirikan sineas kondang Angga Dwimas Sasongko itu melahirkan salah satu karya fenomenal, yakni film animasi Jumbo.

Di musik, GDP Venture menggarap Voice of Baceprot (VoB) melalui 12Wired. Pada 2021, trio musisi metal asal Garut, Jawa Barat, itu sukses tampil di Transmusicales (Prancis), Canadian Music Week, Baybeats (Singapura), Global Just Recovery (Amerika Serikat), WOW Sounds (Inggris), hingga menggelar Europeantour.

Pada 2022, VoB tampil di Wacken Open Air Festival (Jerman), lalu beraksi dalam ajang Head In The Cloud (HITC) Festival 2023 di Pasadena, California. HITC merupakan festival tahunan yang diselenggarakan oleh 88rising.

Melalui 88rising pula GDP Venture berhasil menumbuhkan talenta-talenta yang kini dikenal luas di kancah internasional, seperti Rich Brian, NIKI, Warren Hue, hingga girl group No Na. Martin menjelaskan pembentukan No Na disertai keyakinan bahwa girl group Indonesia bisa melampaui K-Pop.