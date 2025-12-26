Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Siasat Persis Solo Mencuri Poin di Kandang Persik Kediri

Jumat, 26 Desember 2025 – 20:37 WIB
Siasat Persis Solo Mencuri Poin di Kandang Persik Kediri - JPNN.COM
Pemain Persis Solo, Althaf Indie saat berlaga pada ajang Super League 2025/26 melawan Dewa United Banten. Foto: Dokumentasi Persis Solo

jpnn.com, SOLO - Persis Solo berupaya mencuri poin saat bertandang ke markas Persik Kediri pada laga lanjutan Super League 2025/26.

Pelatih Persis, Milomir Seslija menilai anak asuhannya siap menghadapi tim berjuluk Macan Putih tersebut.

Juru taktik kelahiran 21 Juli 1964 itu menilai Ezra Walian dan kolega bakal mendapatkan tambahan energi mengingat tampil di hadapan publik Stadion Brawijaya.

Baca Juga:

“Kami sudah mengetahui apa yang menjadi masalah kami. Semua pemain sudah setuju untuk memperbaikinya.”

“Jadi ketika sudah tahu apa masalahnya, kami mudah untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkap mantan pelatih Arema FC tersebut.

Persis Solo tidak dalam kondisi terbaik saat bertandang ke Kediri seusai menelan kekalahan telak dari Dewa United Banten dengan skor 1-5.

Baca Juga:

Tidak hanya itu, tim berjuluk Laskar Sambernyawa juga tanpa Sho Yamamoto dan Fuad Sule yang menjalani sanksi larangan bermain.

Milomir Seslija berharap anak asuhannya bisa bangkit dan mencuri poin di kandang Persik Kediri.

Persis Solo berupaya mencuri poin saat bertandang ke markas Persik Kediri pada laga lanjutan Super League 2025/26, Sabtu (27/12)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persis Solo  persik kediri  Super League  tim macan putih 
BERITA PERSIS SOLO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp