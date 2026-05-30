JPNN.com - Entertainment - Musik

Sibuk Antar Jemput Anak Sekolah, Lenka Hasilkan Album Good Days

Sabtu, 30 Mei 2026 – 17:17 WIB
Lenka, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Australia. Foto: Dok. Skipalong Records/Dave Jenkins

jpnn.com, AUSTRALIA - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Australia, Lenka, membuktikan produktivitas yang tidak pernah kendur lewat album baru berjudul Good Days.

Menariknya lagi, album tersebut dirilis secara independen lewat label musik Lenka sendiri yakni Skipalong Records.

Lenka merekam album Good Days di Sydney dibantu produser Tony Buchen yang telah bekerja sama dengan Troye Sivan.

Album dengan 10 lagu itu menyajikan nuansa musik pop-soul khas dekade 1960-an yang siap menemani pendengar melewati hari-hari yang penuh tantangan di dekade 2020-an saat ini.

Bersamaan dengan perilisan album baru, Lenka memperkenalkan single So Far So Good dengan nuansa penuh optimisme yang dirilis dengan sebuah visualizer.

Tema seputar peramal, tahayul, dan rasa syukur dibahas dalam lagu ini yang sekaligus membahas momen-momen penuh tantangan dan ketidakpastian dalam hidup. Namun, semuanya terjadi karena sudah ditakdirkan dan selalu ada pelajaran baik yang dapat diambil hikmahnya.

Album Good Days ditulis Lenka di tengah kesibukannya mengantarkan dan menjemput anak-anaknya di sekolah, jalan-jalan malam harinya, dan momen-momen sunyi di rumah.

Dalam album ini, Lenka memasuki babak kreatif baru yang dibentuk oleh pengalamannya sebagai seorang ibu, momen kontemplasi, dan pencarian harapan dalam waktu yang tidak menentu.

