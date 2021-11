SiCepat Ekspres Raih Best Corporate in Pandemic Era

jpnn.com, JAKARTA - SiCepat Ekspres meraih penghargaan Best Corporate in Pandemic Era with Outstanding Pandemic Response Program, yang digelar oleh Warta Ekonomi.

Berdasarkan desk research kombinasi penelitian kuantitatif dan kualitatif yang menganalisis beberapa kinerja perusahaan melalui laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan berkelanjutan pada 2020-2021, SiCepat Ekspres dinilai mampu menjadi top of mind masyarakat atas perannya sebagai perusahaan yang berhasil memiliki program penanggulangan pandemi.

Pandemic Response Program yang dilakukan oleh SiCepat Ekspres Indonesia dikemas dalam suatu kegiatan yang mendukung vaksinasi dan penyaluran kebutuhan, bagi tenaga kesehatan serta pasien Covid-19.

Pada Agustus lalu, SiCepat Ekspres bekerjasama dengan partners dalam mengirimkan paket sembako untuk masyarakat yang terdampak pandemic dan bantuan paket makanan untuk tenaga kesehatan yang bertugas di sentra vaksinasi.

Lalu, SiCepat Ekspres juga berkolaborasi mendukung Gerakan Indonesia Pasti Bisa dalam penanganan Covid-19, seperti bantuan pengiriman sembako dan sebagainya.

“Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus berkomitmen memberikan inovasi pelayanan terbaik di Indonesia, serta berperan aktif untuk memenuhi kewajiban kami di tengah pandemi ini," kata Chief Executive Officer SiCepat Ekspres The Kim Hai.(chi/jpnn)