Sidak Sejumlah Pasar di Semarang, Dirut BULOG Pastikan Harga dan Pasokan Pangan Aman

Sabtu, 28 Februari 2026 – 10:41 WIB
Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani saat sidak di sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang, Jumat (27/2). Foto: Dokumentasi Bulog

jpnn.com, SEMARANG - Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang, yakni Pasar Johar, Pasar Kepanjen, dan Pasar Kanjengan, Jumat (27/2).

Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah konkret memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan selama Ramadan serta menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Sidak tersebut turut didampingi Direktur Pengadaan Perum BULOG Prihasto Setyanto, Pimwil Jawa Tengah Sri Muniati, serta bersinergi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kota Semarang, serta Satgas Pangan.

Berdasarkan hasil sidak, harga bahan pokok secara umum terpantau relatif stabil dan masih sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Harga beras premium berada pada Rp 14.900/kg, beras medium Rp 13.500/kg, dan beras SPHP Rp 12.500/kg.

Untuk harga daging sapi tercatat turun dari Rp 140 ribu/kg menjadi Rp 130 ribu/kg.

Dirut BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani saat sidak di sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang, Jumat (27/2)

