JPNN.com - Entertainment - Seleb

Sidang Cerai Dilanjutkan, Chikita Meidy Bakal Hadirkan Ayah dan Adik Sebagai Saksi

Rabu, 27 Agustus 2025 – 00:16 WIB
Sidang Cerai Dilanjutkan, Chikita Meidy Bakal Hadirkan Ayah dan Adik Sebagai Saksi
Penyanyi sekaligus pemain sinetron Chikita Meidy menjalani sidang lanjutan perceraiannya di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa pada Selasa (26/8). ilustrasi. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, TIGARAKSA - Penyanyi sekaligus pemain sinetron Chikita Meidy menjalani sidang lanjutan perceraiannya di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa pada Selasa (26/8).

Sidang lanjutan perceraian tersebut masih beragendakan mediasi.

Chikita Meidy mengaku berkesempatan untuk menceritakan semua keluh kesahnya dalam persidangan tadi kepada majelis hakim.

Itu berkaitan dengan sang suami, Indra Adhitya yang sudah tiga kali tidak hadir dalam agenda mediasi.

"Tadi sama bu hakim juga sudah menceritakan semuanya dan aku sendirian di dalam, adik aku, sama sahabat aku di luar. Di situlah aku mempunyai kesempatan untuk mencurahkan," ujar Chikita Meidy di PA Tigaraksa, Selasa.

"(Chikita bilang), 'ini sudah tiga kali mediasi, kok tergugat ya sudah tidak bisa lagi kami berikan waktu lagi karena saya juga harus bekerja, saya harus beristirahat, karena, kan, saya kerja terus, saya siaran terus, itu pekerjaan itu benar-benar seharian'. Jadi, aku mohon apalagi nih selanjutnya," sambungnya.

Dia pun bersyukur karena sidang berikutnya bakal dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi atau pokok perkara.

"Ya, sudah akhirnya kata orang di dalam tadi ya sudah para hakim memutuskan bahwa akan dilakukan sidang ke pemeriksaan saksi-saksi atau pokok perkara," ucap Chikita Meidy.



