Sidang Cerai Ditunda, Pihak Andre Taulany Kecewa

Rabu, 08 Oktober 2025 – 14:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Komedian sekaligus aktor Andre Taulany hadir dalam sidang perceraiannya di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (8/10).

Tidak sendirian, pria berusia 51 tahun itu turut didampingi oleh tim kuasa hukumnya.

Namun, istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin Taulany absen dalam persidangan dan hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya.

Kuasa hukum, Andre Taulany, Galih Rakasiwi mengungkapkan alasan istri kliennya tidak hadir dalam persidangan.

"Alhamdulillah termohon hadir tetapi kuasanya yang hadir seperti itu. Untuk prinsipalnya sendiri tidak hadir," kata Galih Rakasiwi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (8/10).

"Informasinya baru pulang dari luar negeri, untuk kesehatannya katanya belum stabil," sambungnya.

Sedianya, agenda persidangan kali ini yakni mediasi antara Andre Taulany dan Erin Taulany. Akan tetapi, Erin selaku tergugat tidak hadir.

Oleh karena itu, agenda mediasi bakal dilanjutkan pekan depan.