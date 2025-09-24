Sidang Cerai Perdana Bedu dan Istri Digelar Pekan Depan

Rabu, 24 September 2025 – 18:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Jadwal sidang cerai perdana pasangan komedian Harabdu Tohar alias Bedu dan sang istri, Irma Kartika Anggreani telah ditetapkan.

Sidang perdana cerai keduanya akan digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Selasa (30/9).

Informasi tersebut telah dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dede Rika Nurhasanah pada Rabu (24/9).

"Sidang pertamanya nanti tanggal 30 Oktober 2025," kata Dede.

Dede menjelaskan upaya mediasi akan dilakukan pada sidang perdana, jika kedua prinsipal hadir.

"Kalau hadir dua-duanya, akan diberikan kesempatan untuk mediasi," ujarnya.

Mengenai materi gugatan, Dede menyatakan tidak bisa membeberkan secara detail, karena sudah masuk pokok perkara.

"Kami tidak bisa menginformasikan tentang isi dari permohonan ataupun gugatan," katanya tegas.