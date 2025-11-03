Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Sidang Cerai Raisa dan Hamish Daud Digelar Hari Ini

Senin, 03 November 2025 – 08:28 WIB
Raisa dan Hamish Daud. Foto: Instagram/hamishdw

jpnn.com, JAKARTA - Sidang cerai Raisa dan Hamish Daud dijadwalkan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari ini, Senin (3/11).

Jadwal sidang tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan Abid baru-baru ini.

"Nanti (sidang) itu tanggal 3 November," kata Abid di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Akan tetapi, belum diketahui apakah Raisa dan Hamish Daud bakal hadir dalam sidang cerai perdana tersebut.

Adapun Raisa melalui kuasa hukum mendaftarkan gugatan cerai pada 22 Oktober 2025 lalu melalui e-court.

"Pendaftaran semua melalui online, namanya e-court, electronic court pengadilan ya. Diajukan oleh kuasa hukum," tambahnya.

Sebelumnya, Raisa dan Hamish Daud telah menyampaikan pernyataan resmi terkait proses perceraian.

Melalui unggahan di Instagram, keduanya menyatakan sudah memikirkan secara matang-matang sebelum akhirnya sepakat berpisah.

