Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Sidang Cerai Ridwan Kamil & Atalia Praratya Digelar Kembali Besok, Ini Agendanya

Kamis, 01 Januari 2026 – 16:33 WIB
Sidang Cerai Ridwan Kamil & Atalia Praratya Digelar Kembali Besok, Ini Agendanya - JPNN.COM
Anggota DPR RI Atalia Praratya saat menghadiri sidang perceraian dari Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Rabu (31/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Atalia Praratya dan Ridwan Kamil kembali menjalai proses sidang cerai mereka di Pengadilan Agama (PA) Bandung pada Rabu (31/12/2025).

Sidang cerai tersebut ternyata dihadiri langsung oleh Atalia Praratya.

Kehadiran Atalia Praratya, yang akrab disapa Bu Cinta itu pun dikonfirmasi oleh Panitera PA Bandung, Dede Supriadi.

Baca Juga:

"Sidang Bu Atalia hadir sendiri dan didampingi kuasanya. Agendanya pemeriksaan pokok perkara," kata Dede Supriadi saat dikonfirmasi oleh awak media.

Sementara itu, Ridwan Kamil tak hadir dalam persidangan tersebu dan hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya.

"Pak RK tidak hadir, hanya kuasa hukumnya saja," kata Dede Supriadi.

Baca Juga:

Dia juga menjelaskan mengenai upaya mediasi yang sempat dilakukan Atalia Praratya dan Ridwan Kamil.

Dede menyebut, upaya damai yang sempat ditempuh kedua belah pihak, namun tak membuahkan hasil.

Atalia Praratya dan Ridwan Kamil kembali menjalai proses sidang cerai mereka di Pengadilan Agama (PA) Bandung pada Rabu (31/12/2025).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Atalia Praratya  Ridwan Kamil  Ridwan Kamil cerai  sidang cerai 
BERITA ATALIA PRARATYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp