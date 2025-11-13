Close Banner Apps JPNN.com
Sidang Cerainya dengan Adly Fairuz Kembali Digelar, Angbeen Rishi: Doakan

Kamis, 13 November 2025 – 12:18 WIB
Angbeen Rishi di dalam ruang sidang, PA Jakarta Selatan, Kamis (13/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang lanjutan perceraian Angbeen Rishi dan Adly Fairuz digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Kamis (13/11).

Dalam sidang hari ini, Angbeen Rishi hadir didampingi oleh tim kuasa hukum.

Namun, Angbeen Rishi memilih tak berkomentar banyak mengenai perceraiannya dengan Adly Fairuz. Dia hanya meminta doa yang terbaik.

"Doain," ujar Angbeen Rishi di PA Jakarta Selatan, Kamis.

Ibu satu anak itu pun hanya berharap proses sidang cerai hari ini bisa berjalan dengan lancar.

Ditanyai soal harapannya mengenai sidang cerainya dengan Adly Fairuz, Angbeen Rishi menjawab begini.

"Yang terbaik," tuturnya.

Meski begitu, dia memastikan bahwa hubungannya dengan Adly Fairuz masih terjalin dengan baik.

Sidang lanjutan perceraian Angbeen Rishi dan Adly Fairuz digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Kamis (13/11).

