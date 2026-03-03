Sidang Hari Karyuliarto: Nicke Widyawati Ungkap Bisnis LNG Raih Untung USD 97.6 juta

jpnn.com, JAKARTA - Sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (5/3).

Mantan Dirut Pertamina, Nicke Widyawati turut hadir dalam sidang tersebut. Dalam kesaksiannya, Nicke membedah mekanisme pengambilan keputusan di internal Pertamina serta status keuntungan bisnis LNG perusahaan plat merah tersebut.

Mekanisme Steering Committee sebagai Prinsip Kehati-hatian

Dalam persidangan, Hari Karyuliarto mempertanyakan latar belakang pembentukan Steering Committee (SC) di era kepemimpinan Nicke.

Menjawab hal tersebut, Nicke menjelaskan bahwa SC dibentuk sebagai wujud prinsip kehati-hatian agar keputusan strategis tidak hanya bertumpu pada rapat direksi yang seringkali memiliki keterbatasan waktu.

"Ini adalah prinsip kehati-hatian. Selama ini, semua masalah masuk di rapat direksi dan harus diputuskan dalam waktu singkat. Maka dibentuklah Steering Committee yang terdiri dari direksi terkait, fungsi user, manajemen risiko, keuangan, hingga Internal Audit dan Chief Legal," papar Nicke.

Nicke menegaskan bahwa output dari SC berupa rekomendasi atas setiap transaksi, termasuk penjualan atau impor LNG ke pihak seperti Vitol, Gunvor, dan Glencore.

Dia juga memastikan bahwa selama SC tersebut berjalan, nama Hari Karyuliarto tidak pernah terlibat di dalamnya.