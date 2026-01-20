Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Sidang Kedua Terdakwa Budi Digelar, Kuasa Hukum Soroti Konstruksi Dakwaan Jaksa

Selasa, 20 Januari 2026 – 20:00 WIB
Sidang Kedua Terdakwa Budi Digelar, Kuasa Hukum Soroti Konstruksi Dakwaan Jaksa - JPNN.COM
Palu Hakim. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggelar sidang kedua perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Budi pada Selasa.

Agenda persidangan tersebut adalah pembacaan perlawanan/keberatan (eksepsi) yang disampaikan tim advokat terdakwa.

Menjelang persidangan, kuasa hukum terdakwa, Faomasi Laia, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya telah mencermati secara seksama berkas Surat Dakwaan perkara dan menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam konstruksi hukum yang disusun oleh jaksa penuntut umum.

Baca Juga:

Faomasi menegaskan bahwa sebuah proses peradilan yang adil seharusnya berangkat dari surat dakwaan yang disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Menurutnya, apabila dakwaan disusun secara tidak utuh dan kabur, maka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang kriminalisasi.

Ia juga menyampaikan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada kliennya merupakan bentuk pembelaan diri atas serangan terhadap kehormatan dan martabat pribadi terdakwa.

Baca Juga:

Selain itu, pihaknya menilai kewenangan penuntutan dalam perkara tersebut telah gugur karena kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan kewenangan penuntutan telah gugur dan perkara harus dihentikan demi hukum,” ujar Faomasi.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggelar sidang kedua perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Budi pada Selasa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   perkara pidana  Eksepsi  Pencemaran Nama Baik  Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp