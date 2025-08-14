Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Sidang Nikita Mirzani Kembali Dilanjut, Doktif Menjadi Saksi

Kamis, 14 Agustus 2025 – 11:50 WIB
Sidang Nikita Mirzani Kembali Dilanjut, Doktif Menjadi Saksi - JPNN.COM
Dokter Samira atau dikenal sebagai Doktif di PN Jakarta Selatan, Kamis (14/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang Nikita Mirzani atas dugaan pemerasan dan TPPU kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (14/8).

Agenda sidang hari ini adalah keterangan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Salah satu saksi yang dihadirkan hari ini adalah Doktif atau dokter Samira.

Baca Juga:

Sebelumnya, dokter Samira sudah hadir dan memberikan keterangan saksi pada pekan lalu.

Akan tetapi, sidang tersebut ditunda karena kondisi kesehatan Nikita Mirzani yang tidak fit, sehingga dilanjut pada hari ini.

Ditemui sebelum persidangan, Doktif mengungkapkan kesiapannya untuk menjadi saksi dalam sidang hari ini.

Baca Juga:

"Yang jelas begini ya, Doktif akan menyampaikan kesaksian yang sebenar-benarnya di bawah sumpah di hadapan majelis hakim. Tidak akan ada kebohongan," ujar Doktif di PN Jakarta Selatan.

Di samping itu, ada hal berbeda dalam persidangan Nikita Mirzani hari ini. Pasalnya, pengunjung dan media yang masuk ke area sidang dibatasi.

Sidang Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (14/8).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nikita Mirzani  Doktif  Sidang Nikita Mirzani  Pengadilan negeri jakarta selatan  Dokter Samira 
BERITA NIKITA MIRZANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp