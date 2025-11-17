Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Sidang Perdana Cerai Marissa Anita & Andrew Trigg Bakal Digelar Rabu Besok

Senin, 17 November 2025 – 19:42 WIB
Sidang Perdana Cerai Marissa Anita & Andrew Trigg Bakal Digelar Rabu Besok - JPNN.COM
Aktris Marissa Anita telah mendaftarkan gugatan ceraimya terhadap sang suami, Andrew Trigg di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ilustrasi. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Aktris Marissa Anita telah mendaftarkan gugatan ceraimya terhadap sang suami, Andrew Trigg di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Rencananya, sidang perdana perceraian pemain film A Normal Woman itu bakal digelar pada pekan ini.

"Jadi, jadwal sidangnya itu di 19 November 2025," ujar Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Sunoto melalui kanal Intens Investigasi di YouTube, dikutip Senin (17/11).

Baca Juga:

Apabila Marissa Anita dan suaminya hadir dalam sidang pertama nanti, maka akan dilakukan agenda mediasi.

"Jadi, kalau sidang pertama itu nanti begitu para pihak hadir, tentu langkah pertama yang akan dilakukan majelis, ya, memediasi yang bersangkutan," ucap Sunoto.

Adapun gugatan cerai Marissa Anita terdaftar di PN Jakarta Pusat sejak 12 November 2025.

Baca Juga:

Namun, Sunoto enggan menjelaskan lebih detail mengenai detail gugatan cerai aktris 42 tahun tersebut.

Ditanyai soal alasan Marissa Anita menggugat cerai, dia juga mengaku bisa mengungkapkannya.

Aktris Marissa Anita telah mendaftarkan gugatan ceraimya terhadap sang suami, Andrew Trigg di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marissa Anita  Andrew Trigg  sidang cerai  Pengadilan Negeri 
BERITA MARISSA ANITA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp