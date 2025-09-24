Close Banner Apps JPNN.com
Sidang Perdana Perceraian Digelar, Tasya Farasya dan Suami Hadir

Rabu, 24 September 2025 – 11:40 WIB
Tasya Farasya dan kuasa hukumnya, di PA Jakarta Selatan, Rabu (24/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perdana perceraian Tasya Farasya dan suaminya, Ahmad Assegaf digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (24/9).

Didampingi tim kuasa hukumnya, Tasya Farasya menghadiri persidangan hari ini.

Suaminya, Ahmad Assegaf juga tampak menghadiri persidangan. Tak berbicara banyak, Tasya Farasya hanya berbicara singkat.

"Sehat," ujar Tasya Farasya di PA Jakarta Selatan.

Sementara itu terpisah, Ahmad Assegaf memilih untuk tak berkomentar ditanyai soal sidang perceraiannya hari ini.

"Terima kasih ya," ucapnya.

Sebelumnya, konten kreator kecantikan Tasya Farasya dikabarkan menggugat cerai suaminya, Ahmad Assegaf ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Humas PA Jakarta Selatan Dede Rika Nurhasanah mengkonfirmasi kabar tersebut. Meski tak membeberkan dengan detail, dia menuturkan bahwa ada gugatan dari seorang berinisial LFT terhadap AS.

