Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Sidang Perdana Perceraian Tasya Farasya Bakal Digelar Pada 24 September

Selasa, 16 September 2025 – 01:03 WIB
Sidang Perdana Perceraian Tasya Farasya Bakal Digelar Pada 24 September - JPNN.COM
Beauty influencer, Tasya Farasya. Foto: Dedi Yondra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perdana perceraian Tasya Farasya dengan suaminya, Ahmad Assegaf akan digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Rabu (24/9) depan.

Hal itu disampaikan oleh Humas PA Jakarta Selatan Dede Rika Nurhasanah.

"Sidang perdananya tanggal 24 September 2025. Jadi, masih baru dipanggil untuk sidang," ujar Dede Rika Nurhasanah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin (15/9).

Baca Juga:

Pada persidangan perdana nanti, diharapkan penggugat dan tergugat dapat hadir.

Apabila Tasya Farasya dan sang suami hadir dalam sidang perdana, maka akan dilanjutkan dengan agenda mediasi.

"Harusnya hadir. Kalau hadir dua-duanya, ya selanjutnya tahap persidangan mediasi. Tetapi kalau salah satu tidak hadir, dipanggil lagi," ucap Dede.

Baca Juga:

"Biasanya itu kalau tahapan persidangan. Yang bisa saya sampaikan hanya tahapan persidangan saja. Untuk yang lainnya kami tidak bisa sampaikan," sambungnya.

Sebelumnya, konten kreator kecantikan Tasya Farasya dikabarkan menggugat cerai suaminya, Ahmad Assegaf ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Sidang perdana perceraian Tasya Farasya dengan suaminya, Ahmad Assegaf akan digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Rabu (24/9) depan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tasya Farasya  Sidang perceraian  PA Jaksel  Ahmad Assegaf 
BERITA TASYA FARASYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp