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JPNN.com - Nasional - Hukum

Sidang Putusan Abdul Wahid Dipadati Pendukung, Takbir Menggema

Kamis, 30 Juli 2026 – 12:57 WIB
Sidang Putusan Abdul Wahid Dipadati Pendukung, Takbir Menggema - JPNN.COM
Tampak ratusan pendukung Abdul Wahid memenuhi ruang sidang. Foto: source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Sidang pembacaan putusan terhadap Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (30/7), dipadati ratusan pendukung dan simpatisan.

Sejak pagi, massa yang didominasi kaum ibu telah memadati area pengadilan untuk memberikan dukungan kepada Abdul Wahid.

Ratusan pendukung yang datang itu menyebabkan antrean panjang saat memasuki ruang sidang.

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Lantunan selawat dan takbir beberapa kali menggema di lingkungan pengadilan sembari menunggu dimulainya persidangan.

Aparat kepolisian tampak memperketat pengamanan di seluruh area pengadilan.

Setiap pengunjung yang hendak memasuki ruang sidang menjalani pemeriksaan, termasuk pemeriksaan barang bawaan dan isi tas.

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“Kami mengimbau para pendukung agar tetap tertib dan mengikuti seluruh ketentuan selama proses persidangan berlangsung guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” kata aparat kepolisian yang berjaga. (mcr36/jpnn)

Sejak pagi, massa yang didominasi kaum ibu telah memadati area pengadilan untuk memberikan dukungan kepada Abdul Wahid.

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Rizki Ganda Marito

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TAGS   Abdul Wahid  Sidang Putusan Abdul Wahid  pn pekanbaru  Gubernur Riau 
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