JPNN.com - Entertainment - Gosip

Sidang Putusan Nikita Mirzani Digelar Hari Ini, Keluarga dan Sahabat Ikut Datang

Selasa, 28 Oktober 2025 – 12:12 WIB
Sidang Putusan Nikita Mirzani Digelar Hari Ini, Keluarga dan Sahabat Ikut Datang
Aktris Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (16/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Nikita Mirzani akan memasuki babak berikutnya.

Pasalnya, pada Selasa (28/10) akan digelar sidang putusan terkait dugaan kasus tersebut.

Rencananya, sidang Nikita Mirzani bakal digelar pada Selasa siang.

"Infonya habis Zuhur," ungkap kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara saat dikonfirmasi awak media, Selasa.

Usman Lawara lantas mengungkapkan kesiapan Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis.

Menurutnya, keluarga hingga sahabat bakal hadir di persidangan untuk mendampingi aktris berusia 39 tahun tersebut.

"Alhamdulillah Niki sudah sangat siap menghadapi sidang. Insyaallah sahabat, teman, keluarga, akan datang," ucap Usman Lawara.

Sebelumnya, Nikita Mirzani menjalani sidang atas kasus dugaan pemerasan dan TPPU, dengan agenda tuntutan, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (9/10).

Sidang putusan atas kasus dugaan pemerasan dan TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani bakal digelar di PN Jakarta Selatan, hari ini.

