Sidang Putusan Perceraian Tasya Farasya & Ahmad Assegaf Bakal Segera Digelar

Kamis, 06 November 2025 – 12:29 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perceraian Tasya Farasya bakal memasuki babak akhir.

Pasalnya, majelis hakim bakal segera memutus sidang perceraian selebritas Instagram (selebgram) tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Humas Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Dede Rika Nurhasanah.

Dia menyebut, sidang putusan perceraian Tasya Farasya dan suaminya, Ahmad Assegaf akan digelar pada 12 November mendatang.

"Agenda selanjutnya musyawarah majelis, baca putusan tanggal 12 November," ujar Dede Rika Nurhasanah di PA Jakarta Selatan, Rabu (5/11).

Proses pembacaan putusan sidang perceraian Tasya Farasya akan dilakukan melalui sistem pengadilan elektronik atau e-court.

"E-court juga (pembacaan putusan)," kata Dede Rika.

Adapun sidang Tasya Farasya dengan agenda kesimpulan telah digelar.