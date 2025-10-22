Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Sidang Tasya Farasya Kembali Digelar, Ibunda Dihadirkan Sebagai Saksi

Rabu, 22 Oktober 2025 – 13:38 WIB
Sidang Tasya Farasya Kembali Digelar, Ibunda Dihadirkan Sebagai Saksi
Kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo (kiri) dan Fattah Riphat (kanan) di PA Jakarta Selatan, Rabu (22/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perceraian Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf kembali digelar di Pengadian Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (22/10).

Agenda persidangan hari ini adalah pembuktian dari pihak Tasya Farasya.

Kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo mengatakan pihaknya menghadirkan lima orang saksi.

"Agenda pada siang hari ini adalah kami pembuktian. Pembuktian dari penggugat. Hari ini kami menghadirkan daftar bukti, lalu bukti-bukti juga untuk menguatkan dalil gugatan kami, dan kami juga menghadirkan saksi, ada lima orang saksi," ujar Sangun Ragahdo di PA Jakarta Selatan, Rabu.

Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tadi, salah satunya ialah Ibunda Tasya Farasya, Alawiyah Alatas atau biasa disapa Bu Ala.

Kemudian, manajer Tasya Farasya dan juga babysitter atau pengasuh anak-anak selebritas Instagram (selebgram) itu juga dihadirkan sebagai saksi.

Namun, Sangun Ragahdo enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai keterangan saksi dalam persidangan tadi.

Menurutnya, sidang perceraian digelar secara tertutup dan bersifat privat, sehingga tak memungkinkan untuk dibagikan keseluruhan kepada publik.

Sidang perceraian Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf kembali digelar di Pengadian Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (22/10).

