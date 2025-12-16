Sidang Terbuka Senat Jadi Momentum Milad ke-70 UMJ

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar Sidang Terbuka Senat dalam rangka Milad ke-70 di Auditorium K.H. Ahmad Azhar Basyir, Gedung Cendekia UMJ, Senin (15/12). Kegiatan itu menjadi momentum refleksi perjalanan UMJ selama tujuh dekade.

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma’mun Murod menyampaikan bahwa peringatan Milad ke-70 UMJ adalah saatnya untuk melakukan refleksi kelembagaan.

“Peringatan Milad ke-70 Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang UMJ sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah tertua yang terus berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.

Anggota Badan Pengurus Harian (BPH) UMJ Din Syamsuddin menyampaikan apresiasi atas capaian UMJ yang terus menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir.

“UMJ tidak hanya mengalami kemajuan dari sisi infrastruktur fisik, tetapi juga penguatan kualitas akademik, khususnya dengan bertambahnya jumlah guru besar,” ujarnya.

Dia menambahkan dengan capaian akreditasi unggul, UMJ perlu terus melangkah maju menuju world class university melalui penguatan kerja sama internasional serta pertukaran dosen dan mahasiswa.

Sementara mewakili Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah, Prof Armai Arief menyampaikan harapannya pada peringatan Milad ke-70 Universitas Muhammadiyah Jakarta.

“Milad ke-70 ini kami rayakan bersama dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Semoga UMJ makin jaya, makin dikenal luas, dan terus melahirkan generasi muda serta mahasiswa yang berhasil dan berprestasi,” tuturnya.