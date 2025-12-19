Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Sidang Tipikor Ungkap Bottom Price Tak Mengikat Penjualan

Jumat, 19 Desember 2025 – 07:49 WIB
Sidang Tipikor Ungkap Bottom Price Tak Mengikat Penjualan - JPNN.COM
Manajer Industrial Sales PT Pertamina Patra Niaga (PPN) periode Januari 2022-Juli 2023, Donny Indrawan, menyatakan tidak ada aturan internal yang melarang penjualan minyak di bawah bottom price. Foto: Source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Manajer Industrial Sales PT Pertamina Patra Niaga (PPN) periode Januari 2022-Juli 2023, Donny Indrawan, menyatakan tidak ada aturan internal yang melarang penjualan minyak di bawah bottom price. Kesaksian ini disampaikan dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Persero yang menjadikan Riva Siahaan, Maya Kusmaya, dan Edward Corne sebagai terdakwa.

"Sepengetahuan saya tidak ada (aturan yang melarang penjualan minyak di bawah bottom price)," kata Donny di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (18/12).

Ia menegaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mewajibkan kontrak penjualan solar harus di atas bottom price.

Baca Juga:

Donny menjelaskan, bottom price diterbitkan khusus untuk transaksi konsumen spot atau pembeli tanpa kontrak panjang.

"Tadi seperti yang saya sampaikan, kita kan menggunakan bottom price, tidak menggunakan bottom price untuk konsumen kontrak," tandasnya.

Menurutnya, bottom price hanya dijadikan referensi tidak mengikat dan direvisi setiap dua minggu.

Baca Juga:

Key Account Mining PT Pertamina (Persero) Arindra Dita Primaloka menyebut penjualan dengan bottom price masih memberi keuntungan karena ada margin. "Karena bottom price hanya digunakan untuk spot," tutur Arindra.

Dalam kontrak jangka panjang, tidak ada keharusan menggunakan bottom price.

Saksi dari Pertamina menyatakan tidak ada aturan yang melarang penjualan minyak di bawah bottom price. Harga itu hanya referensi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tipikor  Sidang  Kasus  BBM 
BERITA TIPIKOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp