JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Sido Muncul Borong Penghargaan CEO dan CFO Inovatif 2025 dari The Iconomics

Jumat, 10 Oktober 2025 – 17:38 WIB
Sido Muncul menerima Penghargaan The 50 Most Innovative CEO Awards 2025 dan Indonesia 20 Most Innovative CFO Awards 2025 di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) berhasil membuktikan keunggulan strategisnya di tengah tantangan ekonomi global.

Produsen jamu dan obat herbal terkemuka tersebut sukses memborong dua penghargaan sekaligus dari The Iconomics, yakni The 50 Most Innovative CEO Awards 2025 dan Indonesia 20 Most Innovative CFO Awards 2025.

Penghargaan untuk kategori Chief Financial Officer (CFO) paling inovatif diterima langsung oleh Direktur Keuangan Sido Muncul, Budiyanto..

Dia memaknai penghargaan itu sebagai cerminan dari kerja keras kolektif yang dilakukan oleh seluruh tim perusahaan.

"Ya, ini melambangkan kerja keras dari seluruh tim, bukan hanya di keuangan, bukan hanya operasi, tapi juga seluruh tim di Sido Muncul," ujar Budiyanto di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (9/10).

Budiyanto menekankan kerja sama tim yang berhasil membuat produk Sido Muncul menjangkau pasar internasional dan dapat dijumpai di lebih dari 30 negara.

Mendapatkan penghargaan untuk kategori CEO dan CFO paling inovatif pada tahun yang spesial ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi manajemen.

Momen penerimaan penghargaan terasa makin spesial karena berdekatan dengan hari jadi perusahaan.

PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) memborong dua penghargaan bergengsi dari The Iconomics.

