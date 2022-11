Sido Muncul jadi Salah Satu Perusahaan dengan Kinerja Terbaik Versi Forbes Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul, Tbk menerima Best of The Best Awards kategori The Best 50 Public Listed Companies 2022 dari Forbes Indonesia yang mana Sido Muncul menjadi salah satu perusahaan terbuka dengan kinerja terbaik di Indonesia tahun 2022.

Penghargaan diterima oleh Marketing Manager Mario Hidayat di Jakarta, pada Kamis (10/11).

Secara terpisah, Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat mengungkapkan kebanggaannya atas penghargaan yang diterima Sido Muncul. Irwan menceritakan kunci kesusksesan Sido Muncul adalah Kejujuran dan Keterbukaan.

“Sebuah kebanggaan bagi kami bisa menerima penghargaan ini. Bagi kami, bisa sampai pada tahap ini karena kuncinya adalah kejujuran dan keterbukaan. Kedua budaya inilah yang terus kami tanamkan dalam meningkatkan bisnis Sido Muncul. Perusahaan ini dikelola dengan cara yang jujur, tidak ada yang direkayasa. Selain itu, kami juga harus terbuka, sehingga seluruh karyawan kami tau apa yang kami lakukan dalam mengembangkan bisnis ini,” ujar Irwan Hidayat.

Best of the Best Awards 2022 diberikan kepada perusahaan-perusahaan terbaik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Forbes Indonesia memilih 50 perusahaan berdasarkan kinerja jangka panjang yang positif.

Perusahaan yang menerima penghargaan telah melewati proses penilaian dengan melihat kinerja jangka panjang berdasarkan beberapa penilaian seperti pertumbuhan penjualan, laba bersih, dan return on equity.

Selain itu, perusahaan yang masuk daftar ialah perusahaan yang secara konsisten menjaga pertumbuhan kinerja dalam jangka waktu tiga sampai lima tahun ke depan. (jpnn)