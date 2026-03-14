Sido Muncul Menyantuni 1.000 Kaum Duafa, Total Bantuan Rp200 Juta

jpnn.com - SEMARANG - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat sekitar perusahaan.

Kali ini, sebanyak 1.000 kaum duafa di Kabupaten Semarang menerima santunan menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

Bantuan senilai Rp200 juta itu diserahkan secara simbolis oleh Direktur Sido Muncul Dr (HC) Irwan Hidayat kepada para penerima manfaat, turut disaksikan Bupati Semarang Ngesti Nugraha.

Selanjutnya, bantuan akan didistribusikan kepada warga di enam wilayah sekitar pabrik, yakni Desa Bergas Kidul, Desa Diwak, Kelurahan Ngempon, Kelurahan Karangjati, Kelurahan Muktiharjo Lor, dan Desa Klepu.

Paket bantuan yang diberikan berupa sembako serta produk kesehatan dari Sido Muncul, antara lain beras, gula pasir, mi instan, wafer, minyak goreng, serta sejumlah produk kesehatan seperti Kuku Bima Energi C1000, RTD Red Berry, Balsam Tolak Angin, dan Susu Jahe.

Direktur Sido Muncul Dr (HC) Irwan Hidayat mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus berbagi dengan masyarakat, khususnya di bulan Ramadan.

“Ramadan adalah momen yang tepat untuk mempererat kepedulian dan berbagi dengan sesama. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan,” kata Irwan seusai penyerahan bantuan di Agrowisata Pabrik Sido Muncul, Kabupaten Semarang, Kamis (12/3).

Menurut Irwan, perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk terlebih dahulu membantu masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasionalnya.