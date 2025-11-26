Sido Muncul Raih 2 Penghargaan di Ajang TOP 100 Indonesia La Tofi ESG Rating & Sustainability Communication Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) kembali menorehkan prestasi dengan meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang Top 100 Indonesia La Tofi ESG Rating & Sustainability Communication Awards 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Sido Muncul, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat, hadir langsung untuk menerima gelar khusus sebagai The Legend of CSR Storytelling pada The Sustainability Communication Awards 2025, serta penghargaan Platinum Alignment dalam Top 100 Indonesia La Tofi ESG Rating untuk Sido Muncul.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata konsistensi perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis berkelanjutan yang menyentuh hati masyarakat.

Irwan Hidayat mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi tersebut.

Dia menjelaskan bahwa predikat Platinum yang diraih mencerminkan nilai tinggi dalam penyelarasan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG).

"Ini kami dapat Platinum Alignment. Skornya 87,85, hampir 90. Salah satu yang tertinggi. Menurut saya, CSR itu sangat dibutuhkan. Maka itu, penghargaan ini mendorong pengusaha seperti saya untuk melakukan CSR lebih baik lagi," ujar Irwan di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (26/11).

Dalam pidatonya, Irwan mengenang perjalanan panjangnya bersama Sido Muncul sejak tahun 1969.

Irwan menceritakan upaya awal mengenalkan produk, termasuk melalui inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).