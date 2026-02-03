Sido Muncul Raih Penghargaan BPOM: Penjaga Marwah Jamu Aman Nasional

jpnn.com - PT Industri Farmasi Dan Jamu Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) kembali menorehkan prestasi dengan menerima BPOM Achievement Award sebagai Pelopor Herbal Indonesia - Penjaga Marwah Jamu Aman Nasional.

Penghargaan prestisius ini diberikan langsung oleh Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D kepada Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat dalam Malam Inagurasi HUT BPOM ke-25 Tahun di Auditorium Gedung Merah Putih BPOM, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2026).

Direktur Sido Muncul, Irwan Hidayat, mengungkapkan predikat tersebut menegaskan posisi Sido Muncul sebagai pionir yang memelopori jamu berbasis ilmiah.

Baca Juga: Sido Muncul Raih Anugerah Brand Populer dengan 2 Penghargaan di Ajang Disway Awards 2025

Di mana aspek keamanan dan khasiat produk bukan sekadar klaim, melainkan hal yang dapat dibuktikan secara nyata melalui serangkaian pengujian.

"Kami yang menerapkan pertama kali jamu yang berbasis ilmiah, keamanannya bisa dibuktikan, khasiatnya bisa dibuktikan.Nih, makanya dapetnya ini, Penjaga Marwah Jamu Aman," kata Irwan Hidayat.

Irwan menjelaskan keamanan produk menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar demi mengejar omzet semata.

Perusahaan bertanggung jawab memastikan produk aman, melalui uji toksisitas dan uji khasiat sebelum dipasarkan ke masyarakat.

Untuk menjamin hal tersebut, Sido Muncul menerapkan prosedur pemeriksaan yang ketat dan berlapis untuk setiap batch produksi.