Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Sido Muncul Siap Berkontribusi Nyata Mendorong Kemandirian Obat Herbal

Jumat, 03 Oktober 2025 – 14:40 WIB
Sido Muncul Siap Berkontribusi Nyata Mendorong Kemandirian Obat Herbal - JPNN.COM
Dosen FK Undip Dr. dr. Neni Susilaningsih, M.Si. serta Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Dr. (H.C.) Irwan Hidayat menghadiri simposium PIN PAAI 2025 di Surakarta, Kamis (2/10). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jpnn.com - JAWA TENGAH - Perkumpulan Ahli Anatomi Indonesia (PAAI) menggelar simposium dengan menghadirkan pakar kesehatan dalam Pertemuan Ilmiah Nasional (PIN) di Surakarta, Jawa Tengah, pada 2-3 Oktober 2025.

Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) Dr. (H.C) Irwan Hidayat mendapat kesempatan memberikan materi terkait herbal medicine di hadapan peserta dari berbagai daerah tersebut.

Irwan dalam pemaparannya menyinggung para dokter yang berbondong-bondong untuk menjadi spesialis. Menurut Irwan, peran dokter juga dibutuhkan dalam pengembangan herbal di Tanah Air, sehingga tidak melulu harus menjadi dokter spesialis.

Baca Juga:

Hal ini sebagai upaya dalam mendorong peran dokter guna mewujudkan kemandirian obat dan mengurangi impor obat.

Sido Muncul selama ini menggandeng dokter sebagai partner untuk menghasilkan produk berkualitas dan upaya mendorong kemandirian obat herbal.

Menurut Irwan, menjadi dokter umum tidak kalah baiknya dengan dokter spesialis. Dia mengatakan bahwa dokter merupakan benteng keluarga dalam menjaga kesehatan.

Baca Juga:

"Saya membangun kerja sama dengan dokter-dokter karena obat-obat alam ini nanti bisa dimanfaatkan kalau ada pengobatan dan lewat dokter-dokter yang ada," kata Irwan.

Kemudian, Sido Muncul selama ini telah menghadirkan produk tunggal dan berstandar dan produk dengan uji toksisitas.

Direktur PT Sido Muncul Irwan Hidayat mendorong kemandirian obat herbal agar tidak bergantung dengan impor.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sido Muncul  Irwan Hidayat  obat herbal  Tolak Angin  PAAI  PIN PAAI 2025 
BERITA SIDO MUNCUL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp