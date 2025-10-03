Sido Muncul Siap Berkontribusi Nyata Mendorong Kemandirian Obat Herbal

jpnn.com - JAWA TENGAH - Perkumpulan Ahli Anatomi Indonesia (PAAI) menggelar simposium dengan menghadirkan pakar kesehatan dalam Pertemuan Ilmiah Nasional (PIN) di Surakarta, Jawa Tengah, pada 2-3 Oktober 2025.

Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) Dr. (H.C) Irwan Hidayat mendapat kesempatan memberikan materi terkait herbal medicine di hadapan peserta dari berbagai daerah tersebut.

Irwan dalam pemaparannya menyinggung para dokter yang berbondong-bondong untuk menjadi spesialis. Menurut Irwan, peran dokter juga dibutuhkan dalam pengembangan herbal di Tanah Air, sehingga tidak melulu harus menjadi dokter spesialis.

Hal ini sebagai upaya dalam mendorong peran dokter guna mewujudkan kemandirian obat dan mengurangi impor obat.

Sido Muncul selama ini menggandeng dokter sebagai partner untuk menghasilkan produk berkualitas dan upaya mendorong kemandirian obat herbal.

Menurut Irwan, menjadi dokter umum tidak kalah baiknya dengan dokter spesialis. Dia mengatakan bahwa dokter merupakan benteng keluarga dalam menjaga kesehatan.

"Saya membangun kerja sama dengan dokter-dokter karena obat-obat alam ini nanti bisa dimanfaatkan kalau ada pengobatan dan lewat dokter-dokter yang ada," kata Irwan.

Kemudian, Sido Muncul selama ini telah menghadirkan produk tunggal dan berstandar dan produk dengan uji toksisitas.