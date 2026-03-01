JPNN.com - Entertainment - Seleb

Sienna Lepas Hijab Karena Marshanda? Ben Kasyafani Bilang Begini

Rabu, 08 April 2026 – 03:08 WIB
Aktor Ben Kasyafani buka suara soal kabar putrinya dengan Marshanda, Sienna yang lepas hijab. Iustrasi. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ben Kasyafani mengklarifikasi alasan putrinya, Sienna melepas hijab.

Pria 42 tahun tersebut menegaskan bahwa alasan sang buah hati melepas hijab bukan karena Marshanda, melainkan atas keputusan pribadi.

"Itu kalau boleh aku koreksi, hal yang paling salah itu adalah menyudutkan, important adults, orang-orang yang penting, yang dewasa untuk menjadikan Sienna di luar yang dia lakukan yang baik. Enggak, sama sekali, enggak," ujar Ben Kasyfani di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Dia menuturkan bahwa komunikasi antara dirinya dengan mantan istrinya, Marshanda, terjalin dengan baik, terutama dalam hal mendidik dan mengurus sang putri.

Keduanya pun memilih untuk kompak dan supportif dalam menghadapi masa remaja putrinya tersebut.

"Aku sama Caca sangat berkomunikasi. Dia jadi orang yang sangat supportif satu sama lain. Aku dan Caca. Jadi ya semuanya murni tentang Sienna sih, bukan tentang orang tuanya," tegas Ben Kasyafani.

Dalam kesempatan yang sama, dia menuturkan, awal mula keputusan Sienna mengenakan hijab datang dari keinginannya sendiri. Begitu pula ketika akhirnya memutuskan untuk lepas hijab.

"Ya pas lagi umurnya, ya pas lagi seru-serunya. Mudah-mudahan, tetapi enggak sih, semuanya kasih support sih. Artinya enggak ada sesuatu yang kayak bagaimana. Cuma kan, memang waktu dia memutuskan menggunakan hijab itu, kalau enggak salah tuh dua minggu sebelum dia datang bulan. Jadi, memang dari dia sendiri," ucap Ben Kasyafani. (mcr7/jpnn)

Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Firda Junita

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

