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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

SIEXPO 2026 Tampilkan Teknologi & Inovasi Sawit Bagi Peningkatan Produktivitas

Sabtu, 27 Juni 2026 – 12:19 WIB
SIEXPO 2026 Tampilkan Teknologi & Inovasi Sawit Bagi Peningkatan Produktivitas - JPNN.COM
SIEXPO 2026 akan digelar dengan menampilkan teknologi dan inovasi sawit. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah tantangan industri sawit akibat dinamika ekonomi global, Majalah Sawit Indonesia kembali mengadakan Sawit Indonesia Expo and Conference (SIEXPO) 2026, ajang tersebut akan menjadi wadah kolaborasi pelaku industri dari hulu hingga hilir.

Tahun ini, jumlah peserta pameran bahkan meningkat, dengan keterlibatan lebih banyak UMKM, koperasi petani, pesantren, hingga perguruan tinggi.

Ketua Pelaksana SIEXPO 2026 Qayuum Amri mengatakan SIEXPO akan digelar pada 6-8 Agustus 2026 di Ska Co-Ex Pekanbaru, Riau.

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Memasuki penyelenggaraan tahun keempat, pameran tersebut dinilai masih mendapat respons positif dari pelaku industri sawit meski sektor ini menghadapi berbagai tantangan global.

"Meski ada guncangan di industri sawit maupun ekonomi global, antusiasme pelaku industri tetap tinggi. Tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga UMKM dan koperasi ikut berpartisipasi," kata Qayuum dalam siaran persnya.

Menurutnya, SIEXPO menjadi salah satu pameran industri sawit yang secara konsisten membuka ruang bagi pelaku usaha kecil. Tahun ini, sekitar 20 booth disiapkan khusus bagi UMKM dan koperasi.

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"Biasanya pameran hanya diikuti korporasi besar atau manufaktur besar. Kami justru sejak awal melibatkan UMKM, koperasi petani, perguruan tinggi, hingga sekolah-sekolah sawit. Kami ingin memperkuat ekosistem sawit secara menyeluruh," ujarnya.

Dia mengatakan semangat tersebut sejalan dengan tagline SIEXPO, yakni "yang kecil ditingkatkan, yang menengah diperbesar, dan yang besar dijaga."

Majalah Sawit Indonesia kembali mengadakan Sawit Indonesia Expo and Conference (SIEXPO) 2026.

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TAGS   SIEXPO 2026  Majalah Sawit Indonesia  Pameran  kelapa sawit 

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