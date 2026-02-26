SIG Catatkan Zero Fatality di Seluruh Wilayah Operasi Pabrik Semen

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen PT Semen Indonesia (SIG) terhadap implementasi budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berhasil mencatatkan Nihil Fatalitas di seluruh wilayah operasi pabrik semen pada 2025.

Pencapaian ini menjadi cerminan komitmen perusahaan dengan menempatkan K3 sebagai nilai utama dalam aktivitas pekerja sehari-hari.

Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari menegaskan peringatan Bulan K3 Nasional bukanlah sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi momentum untuk refleksi atas kesadaran sekaligus evaluasi dari pelaksanaan budaya K3 di lingkungan SIG Group.

Baca Juga: SIG Kirim 36 Ribu Bata Interlock Presisi Untuk Pembangunan Huntap di Sumbar

"Bulan K3 Nasional juga menjadi pengingat komitmen SIG untuk menempatkan K3 sebagai nilai utama yang tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK), tetapi juga untuk memastikan kenyamanan karyawan dan mitra Perusahaan dalam bekerja sehingga lebih optimal dan produktif," kata Reni.

Pada peringatan Bulan K3 Nasional 2026, SIG mengangkat tema “From Compliance to Resillience: Insan SIG sebagai Penggerak Budaya K3 dalam Implementasi K3 yang Inklusif, Kolaboratif dan Berkelanjutan.

Tema ini menyoroti peran strategis individu sebagai penggerak utama keberhasilan K3. Melalui tema ini juga SIG menunjukkan komitmen untuk meningkatkan safety maturity atau kemampuan untuk mengatasi risiko keselamatan ke level lebih tinggi secara berkelanjutan.

Penerapan aspek K3 di SIG didukung oleh komitmen yang kuat dari manajemen Perusahaan melalui kebijakan dan standarisasi di seluruh anak usaha, serta pengawasan yang berkesinambungan dan menjadi wujud komitmen kepemimpinan yang tidak hanya hadir di lapangan, tetapi juga dapat dirasakan kehadirannya oleh seluruh karyawan.

Selain Nihil Fatalitas, pada 2025, SIG berhasil mencatatkan Lost Time Injury Frequency Rate di angka 0,13 dari target 0,3 dan Lost Time Injury Severity Rate di angka 1,01 dari target 5, serta pencapaian implementasi leading indicator di antaranya melalui program Safety Observation Tour, Corporate Life Saving Rules (CLSR) improvement plan, Visible Safety Leadership (VSL) Ambassador, CSMS, Safety Academy, kesiapan respon darurat dan lain-lain.