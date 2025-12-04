SIG Gelar Seminar Inovasi & Solusi Konstruksi Berkelanjutan di Batam

jpnn.com, BATAM - PT Semen Indonesia (SIG) bekerja sama dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar seminar bertema 'Inovasi Material dan Solusi untuk Infrastruktur Batam yang Berkelanjutan Wujud Bangga Bangun Indonesia' di Ballroom Hotel Harris Batam Center, pada Rabu (3/12).

Seminar yang diikuti oleh sekitar 100 praktisi profesional di bidang konstruksi tersebut menghadirkan narasumber Deputi BP Batam, Mouris Limanto ST, Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Dr. Ilham Akbar Habibie dan Ir. Prastiwo Anggoro selaku Ketua Bapel Sertifikasi Internasional PII, Ketua Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Prof. Iswandi Imran, serta Dr. Cyrillus Winatama Kurniawan dari PT Pratama Widya mewakili perusahaan kontraktor dan konsultan konstruksi.

Dalam seminar yang melibatkan para praktisi profesional di bidang konstruksi tersebut, Reni Wulandari mengemukakan inovasi-inovasi yang dilakukan SIG dalam proses produksi semen dan desain produk, demi menghadirkan semen dan produk turunan yang rendah karbon, serta sesuai dengan peruntukkan termasuk menjawab tantangan pembangunan di wilayah-wilayah dengan kondisi khusus seperti Batam yang memiliki kondisi tanah lunak dan sulfat.

Selain semen rendah karbon, SIG juga memperkenalkan rangkaian solusi konstruksi yang tahan terhadap lingkungan ekstrem, mencakup semen tipe khusus, stabilisasi tanah.

Serta inovasi beton seperti ThruCrete (beton berpori untuk mengurangi genangan dan menyerap air langsung ke dalam tanah) dan SpeedCrete (beton cepat kering untuk perbaikan jalan) untuk meningkatkan durabilitas dan efisiensi biaya infrastruktur.

Wakil Direktur Utama SIG, Andriano Hosny Panangian menegaskan komitmen perusahaan untuk menyediakan solusi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Dia berpendapat, dunia konstruksi saat ini bergerak menuju dekarbonisasi. SIG berperan aktif dalam mendukung target Net Zero Emission melalui inovasi material dan teknologi.

”Kami percaya pembangunan Batam harus selaras dengan tren global agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Melalui forum ini, kami mengajak seluruh pihak untuk berdiskusi aktif, menjajaki peluang proyek, dan bersama-sama mewujudkan Batam sebagai model pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” tutur Andriano Hosny.