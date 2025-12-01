Close Banner Apps JPNN.com
SIG Kirimkan Tim Reaksi Cepat & Salurkan Bantuan Untuk Korban Bencana di Sumatra

Senin, 01 Desember 2025 – 22:31 WIB
PT Semen Indonesia (SIG) bersama anak perusahaannya, PT Semen Padang dan PT Solusi Bangun Andalas, bergerak cepat memberikan bantuan tanggap bencana bagi para korban banjir bandang. Foto dok SIG

jpnn.com, SUMATERA BARAT - PT Semen Indonesia (SIG) bersama anak perusahaannya, PT Semen Padang dan PT Solusi Bangun Andalas, bergerak cepat memberikan bantuan tanggap bencana bagi para korban banjir bandang.

Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra mengatakan bantuan yang diberikah merupakan bentuk kepedulian perusahaan atas musibah yang menimpa para korban, sekaligus menegaskan bahwa SIG selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.

Di Sumatra Barat, SIG melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) PT Semen Padang yang bekerja sama dengan tim gabungan lainnya, membantu melakukan evakuasi dan memberikan pertolongan kepada para korban, serta melakukan pemetaan terkait kebutuhan di lokasi bencana.

Selain bantuan tanggap bencana, hingga Sabtu (29/11) PT Semen Padang juga telah menyalurkan bantuan logistik berupa 1.600 paket sembako yang terdiri dari beras, telur, mi instan, minyak goreng, gula, air mineral, serta bantuan terpal.

Bantuan disalurkan untuk lima Kecamatan di Kota Padang, meliputi Kecamatan Pauh, Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Lubuk Kilangan.

PT Semen Padang juga mendirikan Posko Satgas Bencana dan menyiagakan tim medis melalui Semen Padang Hospital untuk memberikan layanan kesehatan di Kecamatan Pauh, Kota Padang dan Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

Posko Satgas Bencana tersebut dilengkapi dengan tenda, peralatan listrik, perlengkapan kebersihan, alat berat berupa truk pengangkut air bersih, obat-obatan, hingga peralatan komunikasi.

Di Kecamatan Palembayan, PT Semen Padang juga akan mengoperasikan dapur umum untuk mendukung pemenuhan kebutuhan konsumsi para pengungsi dan relawan selama masa tanggap darurat.

