SIG Mantapkan Transformasi Dalam RUPSLB 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (SIG) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta pada Senin (22/12).

Dalam RUPSLB tersebut menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Serta memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan anggaran dasar.

Rapat juga menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui RKAP Perseroan Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan perseroan menyambut positif keputusan RUPSLB, untuk mendukung inisiatif Perseroan dalam menjalankan operasi bisnis secara efektif dan efisien.

Di tengah tantangan industri yang dinamis, SIG perlu bergerak cepat untuk merespons segala bentuk perubahan agar tetap unggul dan menjadi yang terdepan.

Vita menyampaikan, keputusan Rapat tersebut memperkuat langkah transformasi SIG dalam menghadapi dinamika bisnis karena perusahaan akan memiliki ruang untuk pengambilan keputusan strategis yang lebih efisien dan responsif.

Di tengah kondisi industri yang menantang sepanjang 2025, transformasi yang dilakukan SIG berhasil mempertahankan kinerja operasional yang solid serta menjaga profitabilitas melalui peningkatan efisiensi biaya dan optimalisasi portofolio pasar ekspor dan regional untuk menyiasati perlambatan permintaan pasar domestik.