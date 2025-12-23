Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

SIG Mantapkan Transformasi Dalam RUPSLB 2025

Selasa, 23 Desember 2025 – 18:14 WIB
SIG Mantapkan Transformasi Dalam RUPSLB 2025 - JPNN.COM
PT Semen Indonesia (SIG) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta pada Senin (22/12). Foto dok SIG

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (SIG) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta pada Senin (22/12).

Dalam RUPSLB tersebut menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Serta memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan anggaran dasar.

Baca Juga:

Rapat juga menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui RKAP Perseroan Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan perseroan menyambut positif keputusan RUPSLB, untuk mendukung inisiatif Perseroan dalam menjalankan operasi bisnis secara efektif dan efisien.

Di tengah tantangan industri yang dinamis, SIG perlu bergerak cepat untuk merespons segala bentuk perubahan agar tetap unggul dan menjadi yang terdepan.

Baca Juga:

Vita menyampaikan, keputusan Rapat tersebut memperkuat langkah transformasi SIG dalam menghadapi dinamika bisnis karena perusahaan akan memiliki ruang untuk pengambilan keputusan strategis yang lebih efisien dan responsif.

Di tengah kondisi industri yang menantang sepanjang 2025, transformasi yang dilakukan SIG berhasil mempertahankan kinerja operasional yang solid serta menjaga profitabilitas melalui peningkatan efisiensi biaya dan optimalisasi portofolio pasar ekspor dan regional untuk menyiasati perlambatan permintaan pasar domestik.

Di tengah tantangan industri yang dinamis, SIG perlu bergerak cepat untuk merespons segala bentuk perubahan agar tetap unggul dan menjadi yang terdepan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PT Semen Indonesia  Semen Indonesia  SIG  RUPSLB 
BERITA PT SEMEN INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp