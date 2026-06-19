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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

SIG Raih 3 Penghargaan di Ajang Indonesia HR Excellence 2026

Jumat, 19 Juni 2026 – 22:30 WIB
SIG Raih 3 Penghargaan di Ajang Indonesia HR Excellence 2026 - JPNN.COM
Direktur Human Capital SIG, Hadi Setiadi (tengah); Group Head of Human Capital Operational SIG, Febriandita Kusuma (kedua kiri); Group Head of Strategic Human Capital SIG, Ruri Adam (kelima kiri) menerima penghargaan HR Excellence 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta, pada Rabu (10/6/2026). Foto dok SIG

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (SIG) meraih tiga penghargaan dalam ajang Indonesia HR Excellence 2026.

Indonesia HR Excellence memberikan apresiasi atas kinerja pengelolaan SDM pada perusahaan-perusahaan lintas industri.

Selain itu, SIG juga mendapat predikat Excellent, yakni predikat tertinggi dalam ajang tersebut, untuk kategori Learning & Development (L&D), HR Digitalization & People Analytics, serta Wellbeing Management.

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Penghargaan diserahkan oleh Dewan Juri Indonesia HR Excellence 2026, Priyantono Rudito, kepada Direktur Human Capital SIG, Hadi Setiadi, dalam rangkaian acara Indonesia HR Excellence Conference and Awarding 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta pada Rabu (10/6).

Hadi mengatakan di tengah dinamika industri yang semakin kompleks, kualitas SDM menjadi faktor penentu daya saing perusahaan.

Oleh karena itu, SIG menempatkan pengembangan human capital sebagai bagian integral dari strategi bisnis untuk memastikan perusahaan mampu beradaptasi, berinovasi, dan tumbuh secara berkelanjutan.

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“SIG memandang human capital bukan sekadar fungsi pendukung, melainkan enabler untuk pertumbuhan kinerja perusahaan. Melalui Human Capital Architecture, kami fokus mempercepat penguasaan kapabilitas kritikal yang mendukung operational excellence, digital and commercial agility, serta cost transformation. Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus menghadirkan praktik pengelolaan SDM yang memberikan nilai tambah bagi bisnis,” ujar Hadi.

Transformasi pengelolaan SDM di SIG diperkuat melalui pengembangan Strategic Human Capital Information System (HCIS) Framework dan People Analytics yang mengintegrasikan strategi human capital dengan pengambilan keputusan berbasis data.

Komitmen Semen Indonesia (SIG) dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan berorientasi kinerja kembali mendapat pengakuan nasional.

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TAGS   SIG  Semen Indonesia  PT Semen Indonesia  Penghargaan  SDM 
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