SIG Raih 4 Penghargaan di Ajang Asia Sustainability Reporting Rating 2025

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen PT Semen Indonesia (SIG) dalam menjalankan praktik bisnis terbaik berbasis keberlanjutan, kembali mendapat pengakuan dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025 yang digelar oleh National Center for Corporate Reporting bekerja sama dengan Institute of Certified Sustainability Practitioners.

Melampaui capaian tahun lalu, kali ini SIG Group berhasil meraih empat penghargaan.

SIG bersama anak usahanya yaitu PT Semen Baturaja Tbk berhasil meraih peringkat Gold, dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk meraih peringkat Silver dan Commendation Award atas partisipasi perdananya pada ajang ASRRAT.Penghargaan diserahkan pada acara seremoni penganugerahan ASRRAT 2025 di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, pada Jumat (28/11).

ASRRAT merupakan ajang pemeringkatan laporan keberlanjutan untuk mengapresiasi perusahaan dan institusi atas kualitas laporan keberlanjutan dan komitmen terhadap praktik terbaik dalam tata kelola berkelanjutan.

Pada 2025, ASRRAT diikuti oleh 82 perusahaan dan/atau organisasi, yaitu 78 dari Indonesia (termasuk 3 entitas sektor publik) serta 4 entitas dari luar negeri (Bangladesh 1 entitas, Filipina 3 entitas).

Penilaian dilakukan oleh para assessor kompeten yang berasal dari akademisi dan praktisi ahli.

Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari mengatakan, laporan keberlanjutan yang transparan dan akuntabel merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai media informasi, laporan keberlanjutan menjadi panduan bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui strategi keberlanjutan perusahaan yang meliputi target, inisiatif dan pencapaian kinerja keberlanjutan.