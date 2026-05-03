Sigi segera Evaluasi Kinerja 4.105 PPPK

jpnn.com - SIGI - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), segera melakukan evaluasi kinerja 4.105 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Evaluasi ini dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja serta akuntabilitas PPPK di Kabupaten Sigi, " kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Sigi Syafrudin di Dolo, Minggu (3/5).

Dia mengatakan bahwa nantinya evaluasi kinerja itu dilakukan masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan sasaran kinerja pegawai (SKP), realisasi kerja dan perilaku dalam bekerja.

"Tentunya masing-masing pimpinan OPD wajib melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkala, memberikan penilaian yang objektif, terukur, dan akuntabel, termasuk menyampaikan hasil evaluasi kepada yang bersangkutan sebagai bahan perbaikan kinerja dan selaras dengan tujuan organisasi," ungkapnya.

Menurut dia, evaluasi kinerja penting dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran daerah. Ke depan, kata dia, hasil evaluasi kinerja itu dijadikan dasar pembinaan, pengembangan karier, serta pemberian penghargaan dan sanksi.

Menurut dia, untuk tahun ini pemerintah daerah hanya mampu membayar gaji PPPK hingga September. "Untuk tahun ini pemerintah daerah melalui APBD hanya bisa sampai 9 bulan kurang lebih Rp 283 miliar guna membayar PPPK di Sigi," katanya.

Sementara itu, Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae menyebutkan untuk belanja pegawai di daerah tersebut mencapai 54 persen tahun 2026. "Jadi, dalam aturan itu bahwa belanja pegawai di setiap daerah harus 30 persen," kata dia.

Total PPPK di Kabupaten Sigi sebanyak 4.105, terdiri 2.925 PPPK penuh waktu dan 1.180 PPPK paruh waktu. (antara/jpnn)