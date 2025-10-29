Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Sigit Wardana Bicara Soal Luka Tak Berdarah

Rabu, 29 Oktober 2025 – 07:17 WIB
Penyanyi Sigit Wardana. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Sigit Wardana kembali mempersembahkan single terbaru yang bertajuk Luka Tak Berdarah (LTB).

Menurutnya, lagu baru tersebut sangat berbeda dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya, seperti Kisah Hidup Bapak-bapak.

Luka Tak Berdarah merupakan lagu out of the box buat Sigit Wardana. Sebuah lagu yang mengisahkan sakitnya kehilangan yang tidak terlihat, tetapi sakit begitu dalam sehingga lagu terasa sendu berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya.

"Lagu bercerita tentang rasa kehilangan yang tidak terlihat secara fisik, luka yang tidak berdarah tetapi meninggalkan bekas perih di hati. Tokoh di lagu ini merindukan pengertian dari orang yang pergi, berharap mantan bisa merasakan posisi dan luka yang ditinggalkan. Intinya: rindunya nyata, sakitnya ada, tetapi tidak tampak di luar, lebih ke luka batin dan penyesalan," ungkap Sigit Wardana.

"Pesan lagi ini, jangan remehkan luka yang tidak terlihat. Lagu ini juga mengajak untuk berempati, mencoba mengerti posisi orang lain sebelum pergi, dan menghargai perasaan yang mungkin tidak tampak di luar," sambung vokalis Base Jam itu.

Sigit Wardana menjelaskan, pemilihan lagu Luka Tak Berdarah sebenarnya bukan suatu kebetulan.

Awalnya pada saat itu, dirinya merasa belum mendapat lagu yang cocok untuk dibawakan dalam proyek solonya.

"Karena 2025 saya perlu rilis single baru, tetapi jujur saya belum menulis lagu baru yang cocok untuk proyek solo. Kebetulan lagu LTB ini sudah saya dengar cukup lama tetapi ditulis oleh Alexander Ongko untuk penyanyi lain. Menurut saya waktu pertama dengar, lagunya bagus dan penyanyi itu enggak jadi menyanyikan lagunya, ternyata jodoh lagunya untuk saya," beber Sigit Wardana.

