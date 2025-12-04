Close Banner Apps JPNN.com
Sigo Express Gratiskan Pengiriman Bantuan Bagi Korban Bencana di Tiga Provinsi

Kamis, 04 Desember 2025 – 21:38 WIB
Sigo Express berkomitmen membantu meringankan beban warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dengan membuka layanan pengiriman bantuan secara gratis hingga 13 Desember 2025. Ilustrasi. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sigo Express berkomitmen membantu meringankan beban warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dengan membuka layanan pengiriman bantuan secara gratis hingga 13 Desember 2025.

Inisiatif ini dilakukan menyusul tingginya simpati masyarakat terhadap korban bencana dalam beberapa pekan terakhir.

“Melihat simpati masyarakat yang sangat besar terhadap bencana yang terjadi, kami menyediakan armada khusus untuk memfasilitasi pengiriman bantuan dari individu, komunitas, maupun organisasi,” ujar Marsono founder Sigo Express seperti dilansir dalam keterangan tertulis pada Kamis (4/12/2025).

Marsono, yang juga Ketua Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara (IPCN) Jawa Barat, menjelaskan bahwa barang bantuan yang terkumpul akan disalurkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta koordinator relawan IPCN di setiap provinsi terdampak sebelum didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.

Kolaborasi dengan IPCN ini diharapkan memperkuat misi kemanusiaan dan memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran.

Selain itu, Marsono menyampaikan Sigo Express juga membuka posko layanan di kantor-kantor cabang mereka di lintas Jawa sehingga masyarakat yang hendak berdonasi dapat menyerahkan bantuan secara langsung.

“Petugas kami bersama relawan akan memastikan seluruh barang yang terkumpul sesuai dengan kelayakan dan aturan penerimaan bantuan, agar dapat terkirim dengan baik dan aman,” lanjutnya.

Mereka juga akan memonitor perjalanan logistik untuk memastikan bantuan tiba secara tepat waktu.

TAGS   Bencana Alam  korban bencana  bencana sumatra  Bantuan bencana 
